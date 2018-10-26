В Белом доме прокомментировали сообщения о прослушке телефонов Трампа

ВАШИНГТОН, 26 окт – РИА Новости. В Белом доме назвали недостоверной статью New York Times о том, что президент США Дональд Трамп якобы использует личный мобильный телефон, и заверили, что у него только один служебный iPhone.

"Статья, написанная New York Times, представляет недостоверную информацию о мобильном телефоне президента и его использовании. У президента нет трех мобильных телефонов. У него один официальный правительственный iPhone", — заявил журналистам представитель Белого дома Хоган Гидли.

Он заверил, что этот единственный iPhone соответствует всем требованиям безопасности. Его регулярно меняют и постоянно проверяют на предмет уязвимости или взлома в соответствии с рекомендациями разведывательного сообщества, добавил Гидли.

Ранее New York Times со ссылкой на источники написала, что американские разведывательные ведомства якобы узнали, что Китай и Россия прослушивали телефонные разговоры Трампа. По данным издания, когда Трамп звонит своим "старым друзьям по своему айфону посплетничать", то, как свидетельствуют доклады американских спецслужб, "китайские шпионы часто прослушивают" его. По словам источников издания, это даёт возможность узнать, как работает президент и как можно повлиять на политику администрации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что в Кремле с юмором относятся к публикации в СМИ о прослушке телефонов Трампа российскими спецслужбами, а также сожалеют, что "газета бездумно публикует информацию, которая скорее свидетельствует о понижении журналистской ответственности". Представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что сообщения о прослушке телефонов президента Трампа китайскими спецслужбами создают впечатление, что некоторые люди в США прикладывают все силы для получения "Оскара" за лучший сценарий.