После землетрясения в море близ Греции возникло цунами высотой 20 см

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) подтвердил возникновение небольшого цунами в Ионическом море у берегов Греции.

В ночь на пятницу в Ионическом море произошло землетрясение магнитудой 6,6.

"В результате землетрясения не ожидается каких-либо разрушений. Однако было зарегистрировано локальное цунами высотой около 20 сантиметров", — написали сейсмологи в Twitter.

Заявление EMSC предостерегает от пребывания на пляжах в районах происшествия.

This earthquake is not expected to cause damage. However a LOCAL tsunami was observed in the sea level instrument nearby of about 20cm. This can cause strong local current. Just do not go on beaches — EMSC (@LastQuake) 26 октября 2018 г.

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