NBC уволило бравшую интервью у Путина ведущую за расистские замечения

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Известная американская тележурналистка Мегин Келли, которая брала интервью у президента России Владимира Путина и пользовалась неприязнью у его американского коллеги Дональда Трампа, уволена с должности ведущей на канале NBC за расистские замечания, пишет газета Daily Mail.

Знакомые с ситуацией источники сообщают, что Келли осталась без работы после того, как в эфире программы Today Show высказала свое мнение в поддержку так называемого "блэкфейса" — театрального грима, который представляет собой карикатурное изображение лица чернокожего человека. Как заявил один из сотрудников телеканала, комментарии Келли вызвали "отвращение" у всех ее коллег.

Как сообщает газета, сумма, которую телеканалу, возможно, придется выплатить Келли, составляет по контракту 69 миллионов долларов

Келли 46 лет, она известная журналистка и телеведущая. Одна из причин такой известности — неоднократная критика со стороны американского президента Дональда Трампа. После одного из туров предвыборных дебатов он отрицательно высказывался о ведущей: политик обвинял Келли в предвзятости и прямо говорил, что она ему не нравится. Позже он отказался от дебатов на Fox из-за того, что вести их вновь должна была Келли.

В июне 2017 года президент РФ Владимир Путин дал Келли интервью на тему российско-американских отношений и обвинений в адрес России во "вмешательстве в выборы в США" — эти обвинения опровергли как в Белом доме, так и в Кремле. Этот выпуск передачи Келли смотрели шесть миллионов американцев.

В 2014 году Келли была включена журналом Time в сотню самых влиятельных людей, в том списке были среди прочих Владимир Путин и тогдашний президент США Барак Обама