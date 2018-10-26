NBC уволило бравшую интервью у Путина ведущую за расистские замечения

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Известная американская тележурналистка Мегин Келли, которая брала интервью у президента России Владимира Путина и пользовалась неприязнью у его американского коллеги Дональда Трампа, уволена с должности ведущей на канале NBC за расистские замечания, пишет газета Daily Mail.
Как сообщает газета, сумма, которую телеканалу, возможно, придется выплатить Келли, составляет по контракту 69 миллионов долларов
Келли 46 лет, она известная журналистка и телеведущая. Одна из причин такой известности — неоднократная критика со стороны американского президента Дональда Трампа. После одного из туров предвыборных дебатов он отрицательно высказывался о ведущей: политик обвинял Келли в предвзятости и прямо говорил, что она ему не нравится. Позже он отказался от дебатов на Fox из-за того, что вести их вновь должна была Келли.
В 2014 году Келли была включена журналом Time в сотню самых влиятельных людей, в том списке были среди прочих Владимир Путин и тогдашний президент США Барак Обама