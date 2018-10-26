Болсонару опроверг намерение начать войну Бразилии с Венесуэлой

Вид на гору Корковаду и статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро. Архивное фото

Вид на гору Корковаду и статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро. Архивное фото

МЕХИКО, 26 окт — РИА Новости. Ультраправый кандидат в президенты Бразилии Жаир Болсонару заявил в четверг, что выступает против вторжения его страны в Венесуэлу.

Ранее в социальных сетях было распространено видео, в котором утверждалось, что Болсонару якобы выступает за военное вторжение в соседнюю страну.

"Мы не вступим ни в какую войну. Это неправда", – приводит портал Clarin заявление кандидата. Болсонару заявил, что не намерен препятствовать эмиграции венесуэльцев в Бразилию.

Кандидат от Социал-либеральной партии Болсонару наиболее популярен в стране перед вторым туром выборов президента Бразилии, который пройдут 28 октября. За Болсонару готовы проголосовать 57% избирателей, его соперник, кандидат от Партии трудящихся Фернанду Аддад может рассчитывать на 43% голосов.