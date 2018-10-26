NBC уволил бравшую у Путина интервью телеведущую

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. NBC уволил бравшую в 2017 году интервью у Владимира Путина телеведущую Мегин Келли за расистские высказывания, пишет Daily Mail со ссылкой на источники, работающие на телеканале.
"Мэгин Келли больше не будет. Она никогда не вернется. Мы как раз работаем над тем, когда сделать это заявление, но поверьте мне на слово — ее больше нет, вы больше никогда не увидите ее на NBC", — заявил собеседник таблоида.
Отмечается также, что Келли получит 69 миллионов долларов за разрыв контракта, если NBC не удастся доказать нарушение с ее стороны.