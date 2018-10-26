NBC уволил бравшую у Путина интервью телеведущую

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. NBC уволил бравшую в 2017 году интервью у Владимира Путина телеведущую Мегин Келли за расистские высказывания, пишет Daily Mail со ссылкой на источники, работающие на телеканале.

Недовольство NBC вызвал комментарий журналистки в ходе ее утренней передачи, где она раскритиковала чрезмерную политкорректность в США и посетовала, что белые американцы не могут надеть на Хэллоуин, к примеру, черную маску без страха столкнуться с осуждением со стороны общества.

"Мэгин Келли больше не будет. Она никогда не вернется. Мы как раз работаем над тем, когда сделать это заявление, но поверьте мне на слово — ее больше нет, вы больше никогда не увидите ее на NBC", — заявил собеседник таблоида.

Отмечается также, что Келли получит 69 миллионов долларов за разрыв контракта, если NBC не удастся доказать нарушение с ее стороны.