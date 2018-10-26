Прошедшим летом у берегов Стокгольма видели похожий на подлодку объект

СТОКГОЛЬМ, 26 окт – РИА Новости, Людмила Божко. Неопознанный, похожий на подлодку объект видели очевидцы на море в Швеции близ Стокгольма прошедшим летом, сообщает шведская газета Dagens nyheter.

Поясняется, что очевидцами стали трое инспекторов парусного плавания: они видели объект близ острова Лидингё.

"Я увидел, как в воде начали образовываться пузыри. Было похоже на то, когда кипятишь воду, очень много пузырей", — рассказал изданию один из инструкторов. По его словам, это произошло 28 июня в первой половине дня, о чем свидетельствуют сделанные снимки. Как предполагает газета, изучившая фотографии, неопознанный морской объект находился в 600 метрах от пристани, где находились инструкторы. По словам очевидцев, судно было похоже на подлодку. Они описали ее башню, цвет, который показался им темным или темно-серым. Сами инструкторы не стали рассказывать властям об истории. О ней узнал офицер, знакомый с одним из инструкторов.

Военные власти, как пишет газета, опросили очевидцев и расследовали случай, но о результатах не сообщается. "Мы можем подтвердить, что мы получили информацию о предполагаемом наблюдении в упомянутом месте и в упомянутое время. Я также могу подтвердить, что мы говорили с владельцами информации", — процитировала шведская газета слова представителя Вооруженных сил Швеции Йеспера Тенгрута. Он не стал комментировать, были ли или будут ли приняты какие-либо меры, и то, как военные оценили поступившие данные. По данным газеты, судов шведских ВМС в районе на момент наблюдений инспекторов не было.

Сообщения очевидцев, что они видели близ берегов Швеции похожие на подлодки объекты, периодически появляются в шведских СМИ, власти их изучают, результаты расследования не всегда предаются огласке.

Одной из самых масштабных операций шведских ВМС стали поиски в октябре 2014 года следов присутствия в водах Стокгольмского архипелага иностранной подлодки. Два года спустя Радио Швеции сообщило со ссылкой на неназванные источники, что звуковой сигнал, давший толчок для поиска иностранной подлодки в шведских территориальных водах, исходил на самом деле со шведского объекта. Радио также вспомнило и о другом случае, когда неопознанный подводный объект наблюдался во время морских учений у берегов Швеции весной 2015 года. Этим неизвестным объектом оказалась немецкая подлодка. Официальных подтверждений этих данных нет.