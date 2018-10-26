Посылки для американских политиков рассылались из штата Флорида, пишут СМИ

Полицейские у дома Билла и Хиллари Клинтон в пригороде Нью-Йорка. Архивное фото

Полицейские у дома Билла и Хиллари Клинтон в пригороде Нью-Йорка. Архивное фото

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Штат Флорида представляет наибольший оперативный интерес для следователей по делу о взрывных устройствах, разосланных ряду американских политиков, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Один из собеседников издания заявил, что, как установлено, некоторые посылки были отправлены адресатам именно из Флориды.

Телеканал Fox News сообщает, что в поле внимания следователей остаются также штаты Нью-Йорк и Мэриленд.

Следователи также рассчитывают обнаружить следы ДНК злоумышленника на изоленте, которой было обмотано взрывное устройство, отправленное в редакцию CNN для экс-директора ЦРУ Джона Бреннана, сообщает телеканал со ссылкой на источник в администрации.

По мнению правоохранителей, исламистская символика на одной из посылок призвана ввести следствие в заблуждение и не указывает на связь с какой-либо из известных террористических группировок.

Ранее сообщалось, что неизвестный разослал взрывные устройства экс-президенту Бараку Обаме, чете Билла и Хиллари Клинтон, миллиардеру Джорджу Соросу, актеру Роберту Де Ниро и другим оппонентам Трампа. Кроме того, правоохранители в четверг изъяли подозрительную посылку, адресованную бывшему вице-президенту США Джо Байдену. Полиция подтвердила, что устройства были работоспособными, но их отправитель и его мотивы пока не известны.