В Раде предостерегли от разрыва соглашения по Азовскому морю

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины и член "Блока Петра Порошенко" Вадим Денисенко предостерег руководство страны от разрыва договора с Россией о совместном использовании Азовского моря. С таким заявлением он выступил в эфире телеканала "112 Украина".

"Сейчас разорвать договор о совместном использовании Азовского моря де-факто невозможно. Потому что мы сами себя загоняем в европейских судах и своих дальнейших действиях на дипломатическом и юридическом фронте в тупик", — заявил Денисенко.

При этом он призвал наращивать группировки украинских кораблей в Азовском море.

Ранее Европарламент одобрил резолюцию с призывом к властям ЕС предусмотреть усиление санкций в отношении России в случае "эскалации" в Азовском море. Помимо этого, исполнительным органам ЕС предложили рассмотреть возможность создания поста "спецпосланника по Крыму и Донбассу".

Обострение ситуации в Азовском море продолжается с начала года. В марте Украина задержала траулер "Норд", с десятью россиянами на борту. Капитану судна грозит пять лет лишения свободы за незаконное, по мнению украинских властей, посещение Крыма. Также в августе в порту города Херсон задержали танкер "Механик Погодин".

В Москве назвали действия Киева "морским терроризмом". В ответ Россия усилила пограничный досмотр судов в Азовском море. Украина обвинила российские власти в "жесткой политике задержания и осмотра судов". В крымском погрануправлении ФСБ подчеркнули, что подобные действия не нарушают нормы международного права, и отметили, что компании-судовладельцы не подавали жалоб и не выдвигали претензий. Украинский МИД признал, что российская сторона не нарушает протоколы при осмотре судов. Тем не менее, власти Украины заявили о планах усилить военное присутствие в Азовском море и создать военно-морскую базу.