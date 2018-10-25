Полиция в Нью-Йорке объявила город безопасным для жителей

ВАШИНГТОН, 25 окт – РИА Новости. Комиссар полиции Нью-Йорка Джеймс О'Нелли заявил в четверг, что в настоящий момент все жители города находятся в безопасности, и заверил, что люди, отправлявшие взрывные устройства будут найдены и привлечены к ответственности.

"В первую очередь, мой посыл сегодня – Нью-Йорк безопасен. По нашим данным, нет текущих угроз как для конкретных людей, организаций, расположенных здесь, в Нью-Йорке. Нью-Йорк безопасен для всех 8,6 миллиона жителей и гостей города", — сказал он.

"Мы найдем человека или людей, ответственных за эти действия", — заверил он, добавив, что виновным не стоит питать иллюзий, что они смогут избежать ответственности.

Ранее сообщалось, что неизвестный разослал взрывные устройства экс-президенту Бараку Обаме, чете Билла и Хиллари Клинтон, миллиардеру Джорджу Соросу, актеру Роберту Де Ниро и другим оппонентам Трампа. Кроме того, правоохранители в четверг изъяли подозрительную посылку, адресованную бывшему вице-президенту США Джо Байдену. Полиция подтвердила, что устройства были работоспособными, но их отправитель и его мотивы пока не известны.