В США в общей сложности изъяли десять подозрительных посылок

ВАШИНГТОН, 25 окт – РИА Новости. Правоохранители США изъяли в общей сложности десять подозрительных посылок, разосланных ряду американских политиков и общественных деятелей, заявил журналистам замдиректора ФБР Вилльям Свини.
По словам комиссара полиции Нью-Йорка Джеймса О"Нейла, правоохранители рассматривают подозрительные отправления как потенциально несущие угрозу, однако он отказался прямо назвать их взрывными устройствами.
Ранее сообщалось, что неизвестный разослал взрывные устройства экс-президенту Бараку Обаме, Биллу и Хиллари Клинтон, миллиардеру Джорджу Соросу, актеру Роберту Де Ниро и другим оппонентам президента США Дональда Трампа. Кроме того, правоохранители в четверг изъяли подозрительную посылку, адресованную бывшему вице-президенту США Джо Байдену.