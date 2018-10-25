В США в общей сложности изъяли десять подозрительных посылок

Полицейский автомобиль на подъездной дорожке дома Билла и Хиллари Клинтон в пригороде Нью-Йорка. Архивное фото

Полицейский автомобиль на подъездной дорожке дома Билла и Хиллари Клинтон в пригороде Нью-Йорка. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 25 окт – РИА Новости. Правоохранители США изъяли в общей сложности десять подозрительных посылок, разосланных ряду американских политиков и общественных деятелей, заявил журналистам замдиректора ФБР Вилльям Свини.

"Десять подозрительных пакетов были обнаружены в разных местах в Нью-Йорке, (штате) Мэриленд, (штате) Флорида, Делавере и Лос-Анджелесе. На место выезжали правоохранители, каждый пакет был вывезен специалистами. Сейчас их изучают", — сказал он.

По словам комиссара полиции Нью-Йорка Джеймса О"Нейла, правоохранители рассматривают подозрительные отправления как потенциально несущие угрозу, однако он отказался прямо назвать их взрывными устройствами.

Ранее сообщалось, что неизвестный разослал взрывные устройства экс-президенту Бараку Обаме, Биллу и Хиллари Клинтон, миллиардеру Джорджу Соросу, актеру Роберту Де Ниро и другим оппонентам президента США Дональда Трампа. Кроме того, правоохранители в четверг изъяли подозрительную посылку, адресованную бывшему вице-президенту США Джо Байдену.