Президент Румынии перенес хирургическую операцию

КИШИНЕВ, 25 окт — РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис был госпитализирован в четверг для проведения хирургической операции, он уже может вернуться к выполнению своих обязанностей, сообщила пресс-служба главы государства.

"Президент Румынии Клаус Йоханнис был госпитализирован в четверг, 25 октября, в Центральную военную больницу скорой медицинской помощи "Др. Карол Давила" для проведения хирургической операции на левом плече", — говорится в сообщении.

Операция была проведена успешно, в соответствии со всеми медицинскими протоколами, отмечают в администрации главы государства.

"С медицинской точки зрения, президент Румынии может выполнять свои обязанности", — подчеркивается в сообщении.