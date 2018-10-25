Главред "Медузы" Иван Колпаков временно сложил с себя полномочия

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Главный редактор интернет-издания "Медуза" Иван Колпаков временно сложил с себя полномочия из-за подозрений "в неподобающем поведении", временно исполнять его обязанности будет генеральный директор и учредитель проекта Галина Тимченко.

"Пока исполнять обязанности главного редактора Медузы снова буду я", — написала Тимченко в своём аккаунте в Facebook

По ее словам, Колпакова "обвинили в неподобающем поведении", инцидент произошел в минувшие выходные. При этом Тимченко не пояснила, что произошло.

"Редакция обсудила эти события, по итогам Иван попросил временно снять с него обязанности главного редактора до совета директоров, который должен расследовать инцидент, разобраться в ситуации и что-то решить", — добавила она.

В свою очередь, сам Колпаков в своём аккаунте в Facebook сообщил, что комментариев от него до совета директоров не будет.

"К сожалению, пока мне нечего к этому добавить", — также сказал он.

РИА Новости пока не располагает комментариями сторон.