Меркель призвала Эр-Рияд к прозрачному расследованию смерти Хашукджи

БЕРЛИН, 25 окт — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом призвала провести быстрое, прозрачное и достоверное расследование убийства журналиста Джамаля Хашукджи, сообщила в четверг пресс-служба правительства ФРГ.
"Канцлер ФРГ Ангела Меркель провела 25 октября телефонный разговор с саудовским королем. Канцлер самым решительным образом осудила убийство журналиста Джамаля Хашукджи в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Она ясно указала на то, что точные обстоятельства убийства должны быть срочно расследованы. Канцлер призвала Саудовскую Аравию обеспечить быстрое, прозрачное и достоверное расследование. Она подчеркнула при этом, что все виновные лица должны быть привлечены к ответу", — говорится в сообщении пресс-службы.
Помимо этого, канцлер "выразила крайнюю обеспокоенность в связи с гуманитарной ситуацией в Йемене и призвала Саудовскую Аравию сделать все возможное для эффективного облегчения доступа гумпомощи", говорится в сообщении.