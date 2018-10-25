Меркель призвала Эр-Рияд к прозрачному расследованию смерти Хашукджи

БЕРЛИН, 25 окт — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом призвала провести быстрое, прозрачное и достоверное расследование убийства журналиста Джамаля Хашукджи, сообщила в четверг пресс-служба правительства ФРГ.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на субботу, 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек, которые допрашиваются, саудовские власти стремятся установить правду и привлечь к ответственности всех виновных.

"Канцлер ФРГ Ангела Меркель провела 25 октября телефонный разговор с саудовским королем. Канцлер самым решительным образом осудила убийство журналиста Джамаля Хашукджи в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Она ясно указала на то, что точные обстоятельства убийства должны быть срочно расследованы. Канцлер призвала Саудовскую Аравию обеспечить быстрое, прозрачное и достоверное расследование. Она подчеркнула при этом, что все виновные лица должны быть привлечены к ответу", — говорится в сообщении пресс-службы.

Меркель также заявила, что Германия "готова вместе с международными партнерами принять соответствующие меры" в свете расследования убийства Хашукджи, сообщает пресс-служба.

Помимо этого, канцлер "выразила крайнюю обеспокоенность в связи с гуманитарной ситуацией в Йемене и призвала Саудовскую Аравию сделать все возможное для эффективного облегчения доступа гумпомощи", говорится в сообщении.