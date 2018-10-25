В Киеве заявили о разработке "сверхважных" антироссийских резолюций в ООН

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Украина работает над двумя "сверхважными резолюциями", которые должны принять на 73-й сессии Генеральной Ассамблее ООН, заявила вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

По ее словам, первый документ посвящен "нарушениям" прав человека в Крыму.

"Уже в ноябре проект резолюции будет рассмотрен на третьем комитете ООН и в декабре — вынесен на голосование на Генассамблее", — написала она в фейсбуке.

Вторым "сверхважным" проектом Геращенко назвала резолюцию по Азовскому морю, ранее принятую Европарламентом.

"У России земля и море должны гореть под ногами", — заявила вице-спикер.

Резолюция по Азовскому морю

В Четверг Европарламент одобрил резолюцию, призывающую власти ЕС предусмотреть усиление санкций против России из-за ситуации в Азовском море.

Авторы документа подчеркивают, что "целенаправленные санкции против России будут усилены, если конфликт в Азовском море еще больше обострится".

В настоящий момент против Москвы действуют санкции, введенные Евросоюзом из-за строительства Крымского моста. Ограничительные меры предусматривают замораживание активов ряда российских компаний в ЕС.

В российском МИД назвали этот шаг "очередной пропагандистской картой, разыгранной Западом". Представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что заявления американских и европейских представителей не основываются на каких-либо фактах.

В Крыму резолюцию Европарламента назвали враждебным документом.

"Собака лает, а караван идет", — резюмировал глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Ситуация в Азовском море обострилась после задержания украинскими пограничниками российского судна "Норм", а затем — танкера "Механик Погодин". Москва сочла действия Киева "морским терроризмом" и усилила пограничные досмотры в своей части Азовского моря. Украина, в свою очередь, панирует усилить военное присутствие в регионе.