Число погибших при затоплении автобуса в Иордании достигло 17 человек

ДАМАСК, 25 окт – РИА Новости. Число погибших в результате затопления автобуса в Иордании в районе Мертвого моря составило 17 человек, сообщает агентство Ammon со ссылкой на источник в гражданской обороне.

"Погибли 17 человек, ранены десятки", — сообщил источник агентству.

При этом другие источники отметили, что спасательные службы обнаружили живыми 34 человека.

Агентство уточнило, что автобус со школьниками направлялся на экскурсию в низину Агвар. В момент, когда начался мощный ливень, автобус двигался по мосту, хлынувшие потоки воды разрушили мост и автобус унесло течением.

Информация о точном числе пассажиров остается не вполне ясной: агентства сообщают о 44 или 45 пассажирах.

На место происшествия прибыл премьер-министр королевства, король направился в данный район. В поисках задействованы вертолеты.