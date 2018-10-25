ЕП предложил создать международную наблюдательную миссию по Азовскому морю

БРЮССЕЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Одобренная в четверг Европарламентом резолюция с призывом предусмотреть вариант усиления санкций против РФ в случае обострения обстановки в Азовском море содержит также предложение о размещении в этом регионе отдельной "международной наблюдательной миссии".

"ЕП призывает вице-президента ЕК – высокого представителя по иностранным делам и политике безопасности принять необходимые шаги для внесения предложения о том, чтобы мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, который охватывает всю территорию Украины, включая морские районы, также распространялся на новый район напряженности в Азовском море", — говорится в тексте.

"ЕП подчеркивает, что либо миссия должна быть оснащена необходимыми средствами для выполнения своей мониторинговой роли в морских районах, либо должна быть создана отдельная международная миссия", — указывается документе.

В резолюции также содержится "настоятельный призыв к высокому представителю по внешней политике вместе со странами-членами ЕС в Совете дать понять, что целенаправленные санкции против России будут усилены, если конфликт в Азовском море еще больше обострится". Кроме того, исполнительным органам власти ЕС предлагается предусмотреть возможность создания поста "спецпосланника по Крыму и Донбассу" и распространить его мандат и на регион Азовского моря.

Тема Азовского моря — очередная пропагандистская карта, которая разыгрывается Западом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя одобрение Европарламентом этой резолюции.

В начале года обострилась ситуация с судоходством в Азовском море. В марте Украина задержала российский траулер "Норд", выдвинув против его капитана обвинение в незаконном посещении Крыма "с целью причинения вреда государственным интересам". В августе в херсонском порту задержали танкер "Механик Погодин".

Москва сочла действия Киева "морским терроризмом" и ответила усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники обвинили российские власти в "жесткой политике задержания и осмотра судов". Крымское погрануправление ФСБ заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев. В украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра. Позже Киев сообщил о намерении усилить военное присутствие в Азовском море и создать в регионе военно-морскую базу.