Сын убитого саудовского журналиста уехал в США, сообщили правозащитники

ДОХА, 25 окт — РИА Новости. Старший сын убитого саудовского журналиста Джамаля Хашукджи Салах и его семья выехали из Саудовской Аравии в США, сообщила в четверг в своем микроблоге в социальной сети Twitter директор ближневосточного подразделения правозащитной организации Human Rights Watch Сара Ли Уитсон.

"Хорошие новости: подтверждено, что сын Джамаля Хашукджи Салах и его семья, наконец-то, за пределами Эр-Рияда на пути в США, запрет на выезд был снят", — написала она.

По информации канала CNN, у Салаха двойное гражданство: американское и саудовское, но он не мог покинуть королевство, потому что власти не давали ему разрешения на выезд.

В минувший вторник король и наследный принц Саудовской Аравии приняли сына Хашукджи во дворце в Эр-Рияде, чтобы выразить ему соболезнования, на фоне кампании в соцсетях и СМИ по обвинению принца в причастности к убийству журналиста.

Обозреватель Washington Post Хашукджи, который с 2017 года проживал в США, пропал 2 октября после посещения саудовского консульства в Стамбуле. Через 20 дней власти королевства подтвердили его гибель в результате ссоры в консульстве. По этому делу были задержаны 18 человек, замглавы общей службы разведки и королевский советник отстранены от своих должностей.