Сын убитого саудовского журналиста уехал в США, сообщили правозащитники

ДОХА, 25 окт — РИА Новости. Старший сын убитого саудовского журналиста Джамаля Хашукджи Салах и его семья выехали из Саудовской Аравии в США, сообщила в четверг в своем микроблоге в социальной сети Twitter директор ближневосточного подразделения правозащитной организации Human Rights Watch Сара Ли Уитсон.
По информации канала CNN, у Салаха двойное гражданство: американское и саудовское, но он не мог покинуть королевство, потому что власти не давали ему разрешения на выезд.
Обозреватель Washington Post Хашукджи, который с 2017 года проживал в США, пропал 2 октября после посещения саудовского консульства в Стамбуле. Через 20 дней власти королевства подтвердили его гибель в результате ссоры в консульстве. По этому делу были задержаны 18 человек, замглавы общей службы разведки и королевский советник отстранены от своих должностей.