В Иордании при затоплении автобуса погибли десять человек

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Десять человек погибли, 11 пострадали в автобусе, который оказался на пути потоков воды в районе Мертвого моря в Иордании после проливных дождей, передает местное агентство Ammon News. © AFP 2018 / Khalil Mazraawi Россия и Иордания ведут переговоры по расформированию лагеря "Рукбан"

Как сообщили агентству источники в гражданской обороне, группа из 44 человек поехала на школьную экскурсию, среди них были 37 школьников и 7 сопровождающих.

Ранее газета al-Ghad со ссылкой на источник в гражданской обороне Иордании писала, что не менее 20 школьников пропали без вести. По ее данным, автобус со школьниками находился в пересохшем русле реки Зарка Маин, когда внезапно начался ливень. На место происшествия направился премьер-министр королевства. В поисках задействованы вертолеты, пишет газета.

Мощные ливни обрушились в четверг на Сирию, Ливан и Иорданию.