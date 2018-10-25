Депутат Рады набросился на оппонента в эфире телеканала

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Депутат Верховной Рады и экс-министр здравоохранения Олег Мусий эфире телеканала "Прямий" набросился на главу общественной организации "Пациенты Украины" Дмитрия Шерембея.

Конфликт начался со словесной перепалки, в которой общественник обвинил депутата в коррупции. Мусий, в свою очередь, назвал оппонента "классическим манипулятором и лжецом.

После обмена колкостями Шерембей облил парламентария водой, а в ответ Мусий вцепился ему в шею.

Какое-то время ведущие передачи пытались остановить потасовку: разнять дерущихся получилось не сразу.