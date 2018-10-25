В Британии женщины смогут служить во всех родах войск

ЛОНДОН, 25 окт — РИА Новости, Денис Ворошилов. Женщины в британских вооруженных силах смогут служить во всех родах войск, включая спецназ, и по всем воинским специальностям, заявил глава минобороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон.

"Уже более 100 лет женщины образцово служат в вооруженных силах, выполняя жизненно важные роли и являясь специалистами в разных областях. Я рад тому, что с сегодняшнего дня, впервые в истории, состав наших вооруженных сил будет определяться не по критериям половой принадлежности, а по критериям способностей (рекрутов) ", — говорится в распространенном минобороны в четверг заявлении Уильямсона.

"Открывая доступ для женщин ко всем воинским специальностям, мы не только делаем наши вооруженные силы более современным работодателем, но и получаем возможность мобилизовать наиболее подходящих людей на наиболее подходящие позиции", — добавил глава минобороны.

При этом те женщины, которые собираются вступить в ряды вооруженных сил и пока не являются военнослужащими, смогут начать подавать заявки на зачисление на ранее закрытые для них должности с декабря 2018 года. Прием заявок от военнослужащих начался уже в четверг.

Минобороны пока не приводит данных о количестве желающих перевестись в боевые подразделения или силы спецназначения.

Ограничения на службу женщин на передовой в "горячих точках" власти Великобритании сняли летом 2016 года. Ранее женщины могли служить на "передовой", не участвуя в "сближении с врагами и их убийстве". Таким образом, до 2016 года для женщин были закрыты пехотные и бронетанковые войска.

Правила были пересмотрены после того, как авторы специального исследования, заказанного министерством обороны, пришли к выводу о нецелесообразности дальнейшего сохранения ограничений. Эксперты сочли, что здоровье женщин и боеспособность войск не пострадают после отмены запрета.

По данным на 2016 год, в британских войсках числилось 7 тысяч женщин, но только 5% из них физически отвечали критериям для службы в пехоте. Среди самых обычных испытаний для кандидатов в пехотинцы значится прохождение 13 километров с рюкзаком весом 25 килограммов менее чем за два часа.

Бывший глава сухопутных вооруженных сил полковник Ричард Кемп, руководивший в 2003 году операциями британских войск в Афганистане, в 2016 году называл планы разрешить женщинам служить на передовой в "горячих точках" "глупостью, способной снизить боеспособность пехоты, обороноспособность страны и поставить под угрозу человеческие жизни".