В Британии женщины смогут служить во всех родах войск

ЛОНДОН, 25 окт — РИА Новости, Денис Ворошилов. Женщины в британских вооруженных силах смогут служить во всех родах войск, включая спецназ, и по всем воинским специальностям, заявил глава минобороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон.
"Открывая доступ для женщин ко всем воинским специальностям, мы не только делаем наши вооруженные силы более современным работодателем, но и получаем возможность мобилизовать наиболее подходящих людей на наиболее подходящие позиции", — добавил глава минобороны.
При этом те женщины, которые собираются вступить в ряды вооруженных сил и пока не являются военнослужащими, смогут начать подавать заявки на зачисление на ранее закрытые для них должности с декабря 2018 года. Прием заявок от военнослужащих начался уже в четверг.
Ограничения на службу женщин на передовой в "горячих точках" власти Великобритании сняли летом 2016 года. Ранее женщины могли служить на "передовой", не участвуя в "сближении с врагами и их убийстве". Таким образом, до 2016 года для женщин были закрыты пехотные и бронетанковые войска.
Правила были пересмотрены после того, как авторы специального исследования, заказанного министерством обороны, пришли к выводу о нецелесообразности дальнейшего сохранения ограничений. Эксперты сочли, что здоровье женщин и боеспособность войск не пострадают после отмены запрета.
Бывший глава сухопутных вооруженных сил полковник Ричард Кемп, руководивший в 2003 году операциями британских войск в Афганистане, в 2016 году называл планы разрешить женщинам служить на передовой в "горячих точках" "глупостью, способной снизить боеспособность пехоты, обороноспособность страны и поставить под угрозу человеческие жизни".