В Иордании после затопления автобуса пропали 20 школьников, пишут СМИ

ДАМАСК, 25 окт — РИА Новости. Не менее 20 школьников пропали без вести в районе Мертвого моря в Иордании в результате затопления их автобуса после проливных дождей, сообщила газета al-Ghad со ссылкой на источник в гражданской обороне Иордании.

Мощные ливни обрушились в четверг на Сирию, Ливан и Иорданию. Сообщается, что автобус со школьниками находился в вади (пересохшем русле реки) Зарка Маин, когда внезапно начался ливень.

"Силы гражданской обороны спасли 15 человек, ведутся поиски 20 пропавших без вести в результате того, что потоки воды унесли их автобус", — пишет газета.

На место происшествия направился премьер-министр королевства. В поисках задействованы вертолеты, пишет газета.