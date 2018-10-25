Порошенко поблагодарил ЕС за принятие резолюции по Азовскому морю

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Европарламент за принятие резолюции по Азовскому морю. Соответствующее сообщение он опубликовал у себя в Facebook.
"Евросоюз будет совместно с Украиной противостоять "ползучей аннексии" Россией Азовского моря и нарушения свободы судоходства", — отметил украинский лидер.
Ранее ЕП одобрил резолюцию, которая призывает власти Евросоюза предусмотреть усиление ограничительных мер в отношении России из-за ситуации в Азовском море. В частности, документ призывает верховного представителя ЕС по иностранным делам и стран-членов ЕС дать понять, что в случае обострения "конфликта в Азовском море" санкции в отношении России будут усилены. Помимо этого, в резолюции предлагается предусмотреть возможность создания поста "спецпосланника по Крыму и Донбассу".
Российская сторона сочла действия Киева "морским терроризмом" и усилила пограничные досмотры в подконтрольной части Азовского моря. Украинская сторона обвинила российские власти в "жесткой политике задержания и осмотра судов". В свою очередь, в крымском погрануправлении ФСБ заявили, что действия пограничников не противоречат международному праву. Со стороны компаний-судовладельцев также не поступало никаких претензий. Украинский МИД признал, что российские пограничники не нарушают протоколы в ходе осмотра судов. Позже в Киеве пообещали усилить военное присутствие в Азовском море и создать там военно-морскую базу.