Порошенко поблагодарил ЕС за принятие резолюции по Азовскому морю

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Европарламент за принятие резолюции по Азовскому морю. Соответствующее сообщение он опубликовал у себя в Facebook.

По мнению Порошенко, подобное решение поможет продемонстрировать, что все действия российского руководства, "противоречащие международному праву и двусторонним соглашениям", не останутся без решительного и адекватного ответа со стороны "демократического сообщества".

"Евросоюз будет совместно с Украиной противостоять "ползучей аннексии" Россией Азовского моря и нарушения свободы судоходства", — отметил украинский лидер.

Ранее ЕП одобрил резолюцию, которая призывает власти Евросоюза предусмотреть усиление ограничительных мер в отношении России из-за ситуации в Азовском море. В частности, документ призывает верховного представителя ЕС по иностранным делам и стран-членов ЕС дать понять, что в случае обострения "конфликта в Азовском море" санкции в отношении России будут усилены. Помимо этого, в резолюции предлагается предусмотреть возможность создания поста "спецпосланника по Крыму и Донбассу".

Ситуация в Азовском море обострилась в начале года. В марте украинские власти задержали траулер "Норд", на борту которого находились десять россиян. Капитану судна грозит до пяти лет лишения свободы якобы за незаконное посещение Крыма "с целью причинения вреда государственным интересам". Помимо этого, в августе в Херсоне задержали танкер "Механик Погодин".

Российская сторона сочла действия Киева "морским терроризмом" и усилила пограничные досмотры в подконтрольной части Азовского моря. Украинская сторона обвинила российские власти в "жесткой политике задержания и осмотра судов". В свою очередь, в крымском погрануправлении ФСБ заявили, что действия пограничников не противоречат международному праву. Со стороны компаний-судовладельцев также не поступало никаких претензий. Украинский МИД признал, что российские пограничники не нарушают протоколы в ходе осмотра судов. Позже в Киеве пообещали усилить военное присутствие в Азовском море и создать там военно-морскую базу.