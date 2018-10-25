В Германии сирийцу вынесут приговор по делу о подготовке теракта

ГАМБУРГ, 25 окт — РИА Новости. Ганзейский верховный земельный суд Гамбурга 23 ноября вынесет приговор 20-летнему сирийцу, подозреваемому в подготовке теракта в Германии в 2017 году, в результате которого могли погибнуть по меньшей мере 200 человек, заявила представитель суда в четверг.

Судебный процесс по уголовному делу в отношении сирийца начался в конце июня 2018 года. "Приговор будет объявлен 23 ноября 2018 года", — сказала судья в ходе очередного заседания в четверг.

Ранее сообщалось, что 31 октября 2017 года немецкая полиция задержала в городе Шверин 19-летнего гражданина Сирии, подозреваемого в подготовке теракта с исламистским мотивом с использованием взрывчатки на территории Германии. Для этого он начал приобретать химикаты и комплектующие части взрывчатки.

По данным прокуратуры, Ямен А. планировал убить, по меньшей мере, 200 человек в месте большого скопления людей, при этом неясно, в каком именно месте и в какое время обвиняемый хотел совершить теракт. Уточняется, что мужчина прибыл в Германию в 2015 году как беженец.