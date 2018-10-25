Учения НАТО в Европе носят антироссийскую направленность, заявили в МИД

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Учения НАТО Trident Juncture-2018 в Северной Европе носят "четкую" антироссийскую направленность, они ведут к осложнению военно-политической обстановки в регионе, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

Учения Trident Juncture начались в Норвегии 25 октября и закончатся 7 ноября. Участие в них принимают около 50 тысяч солдат, 250 воздушных средств и 65 морских судов из 31 страны. Численность военных из североевропейских стран составила более 13 тысяч солдат, из которых около 2 тысяч солдат непосредственно из Швеции.

В МИД обратили внимание, что страны "отрабатывают навыки проведения оборонительных и, что принципиально важно, наступательных операций везде — на суше, на море и в воздухе, а также в киберпространстве — в ходе конфликта "высокой интенсивности" с "сопоставимым противником".

"Несмотря на довольно неуклюжие попытки представителей альянса и его государств-членов представить подобную военную активность как оборонительную, очевидно, что эта демонстрация боевого потенциала имеет четкую антироссийскую направленность. По сути, в рамках Trident Juncture-2018 будут проверены на практике последние наработки натовских военных специалистов по силовому "сдерживанию" России в максимально приближенных к нашим климатических условиях", — заявил в МИД.

В ведомстве отмечают, что предоставленная НАТО информация по учениям "не снимает" обеспокоенности Москвы. "Особенно с учетом того, что "в последний момент" численность привлекаемых военнослужащих возросла до 50 тысяч человек, а к учениям подключились также атомный авианосец, ударная и амфибийно-десантная группировки ВМС США. Не можем игнорировать и тот факт, что отдельные элементы Trident Juncture-2018 пройдут на объектах, расположенных всего в 200 километрах от российской границы", — добавили российские дипломаты.

Как заявили в МИД, в последние месяцы появлялось "множество сообщений о переброске сил и средств стран-членов НАТО в район учений, что, скорее, напоминало сводки времен военного времени". "Естественно, что для оправдания столь сомнительного и провокационного действа натовской стороной наращивается антироссийская информационная кампания. Это негативно влияет на безопасность всех без исключения соседних стран, ведет к осложнению военно-политической обстановки и отнюдь не вписывается в предпринимаемые усилия по выработке новых мер доверия в регионе Балтийского моря", — заявили в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что "декларируемая членами альянса готовность к деэскалации напряженности и снижению рисков военной деятельности давно требует практического подтверждения". "Это подразумевало бы отказ от превращения территории сотрудничества, которой традиционно являлась Северная Европа, в потенциальную арену противостояния", — заключили в ведомстве.