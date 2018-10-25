США требуют от Китая конкретных предложения по торговле, пишут СМИ

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Американские власти не намерены возобновлять торговые переговоры с КНР до того, как китайские чиновники представят конкретные предложения по урегулированию проблем, которые беспокоят Штаты, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Вашингтоне и Пекине.
"Если Китай хочет, чтобы (сессия на G20) была значимой встречей, нам нужно заняться предварительной работой. А если они нам не дают никакой информации, то сложно увидеть, как (встреча) станет плодотворной", — цитирует издание одного из источников.
Как отмечает газета, переговоры "стоят на паузе" с середины сентября, когда КНР отменила визит своей делегации в Вашингтон после того, как США объявили о введении пошлин на товары из Китая с объемом импорта в 200 миллиардов долларов.
Как отмечают источники, с тех пор Пекин стремился возобновить переговоры, однако Вашингтон потребовал сперва получить предложения от китайской стороны. При этом Пекин обеспокоен, что любое "формальное предложение" раскрыло бы их позицию в переговорах.