В Британии эвакуировали столетнего мужчину, застрявшего на крыше на три дня

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Медицинская служба Великобритании эвакуировала с крыши дома 102-летнего жителя города Бигбери-он-Си, который полез поправить телевизионную антенну, но не смог спуститься обратно и провел там около трех дней, сообщает портал DevonLive.

Британца Рона Истона, работавшего в прошлом водителем гоночного автомобиля, обнаружили в среду утром, после того, как женщина Триш Бегли, приносившая ему молоко и газеты, нашла их нетронутыми. На звонок в дверь и на телефон ей никто не ответил.

"Он всегда забирает молоко каждый день, молоко с понедельника и вторника было на месте, это был "звоночек". Он, возможно, пробыл там (на крыше) с воскресенья", — сказала она.

Медики доставили британца по воздуху в местную больницу, его состояние оценивается как стабильное. По словам Бегли, пока не известно, почему пожилой человек застрял на крыше. По ее словам, Истон "сильный мужчина", часто занимался садоводством.