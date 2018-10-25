Оболонский районный суд Киева рассмотрит дело капитана судна "Норд"

КИЕВ, 25 окт – РИА Новости. Дело в отношении капитана российского судна "Норд" Владимира Горбенко, подозреваемого на Украине в незаконном рыбном промысле, будет рассматривать Оболонский районный суд Киева, сообщили в Апелляционном суде Киева.

"Апелляционный суд определил подсудность по делу Горбенко – его будет слушать Оболонский районный суд Киева", — сообщили агентству УНН в апелляционном суде.

По данным прокуратуры, капитан обвиняется в совершении уголовных преступлений по статьям "незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом" и "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства".

Украинские пограничники 25 марта задержали крымское судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России, но Киев считает их украинскими гражданами. Два члена экипажа сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семь сняли с рейса в Минск. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".