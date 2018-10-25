"Слишком правдоподобно!" Опубликовано "самое раздражающее" видео

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Пользователь твиттера под ником @darylginn опубликовал видео, иллюстрирующее посещение практически любого веб-сайта в 2018 году, а @raufabasquliyev поделился его русскоязычной версией.
Русская версия. pic.twitter.com/qPnUTscqG3— Rauf Fikret (@raufabasquliyev) 21 октября 2018 г.
Пользователи твиттера поддержали раздосадованного автора поста.
"Слишком правдоподобно!" — написал @smgstudio.
"Ежедневная битва", — согласился @gregorycortez.
"Я разозлился, просто просматривая это!" — добавила @mcmire.
"Это раздражает больше всего на свете" — заключил @Rekrah.
Некоторые комментаторы вспомнили и другие раздражающие атрибуты популярных сайтов: предложение загрузить приложение или ввести капчу, а также беспорядочно всплывающие рекламные окна.