"Слишком правдоподобно!" Опубликовано "самое раздражающее" видео

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Пользователь твиттера под ником @darylginn опубликовал видео, иллюстрирующее посещение практически любого веб-сайта в 2018 году, а @raufabasquliyev поделился его русскоязычной версией.

Ролик иллюстрирует почти все, что не любят интернет-пользователи: многочисленные всплывающие окна, предлагающие получать регулярнее уведомления от портала, подтвердить свой возраст или подписаться на рассылку.

Пользователи твиттера поддержали раздосадованного автора поста.

"Слишком правдоподобно!" — написал @smgstudio.

"Ежедневная битва", — согласился @gregorycortez.

"Это кошмар, особенно с мобильного телефона, ничего невозможно прочесть", — возмутился @TamarZiri.

"Я разозлился, просто просматривая это!" — добавила @mcmire.

"Это раздражает больше всего на свете" — заключил @Rekrah.

Некоторые комментаторы вспомнили и другие раздражающие атрибуты популярных сайтов: предложение загрузить приложение или ввести капчу, а также беспорядочно всплывающие рекламные окна.