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Власти Греции планируют изменить сложившийся в мире имидж беженцев

(обновлено: 18:30 25.10.2018)
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© AFP 2018 / Juan Medina/FileБеженцы из Судана. Архивное фотоБеженцы из Судана. Архивное фото
© AFP 2018 / Juan Medina/File

АФИНЫ, 25 окт — РИА Новости, Геннадий Мельник. Международный проект Home New Home о беженцах призван изменить сложившийся в мире их неверный образ, презентация проекта прошла в четверг в министерстве цифровой политики, телекоммуникаций и информации Греции.

Беженцы в Хорватии. Архивное фото
© AFP 2018 / Stringer
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В проекте 32 фильма о беженцах, снятых ими самими. Проект подготовлен при поддержке парламента Греции, Верховного комиссара ООН по делам беженцев, властей Аттики и Афины, фонда Ставроса Ниархоса.

"Мы, прежде всего, хотим изменить имидж беженца, сложившийся у людей. Мы хотим показать, что все они такие же, как мы", — сказал РИА Новости руководитель проекта Константинос Спиропулос. По его словам, сами беженцы показывают, какие они.

Замминистра цифровой политики Лефтерис Крецос сказал, что миграционный кризис показал человеческое лицо Европы, и Греция доказала, что это не Европа средневековья или прошлого.

Председатель парламента Греции Никос Вуцис заявил журналистам, что проект важен с двух точек зрения.

Президент США Дональд Трамп перед отъездом в Висконсин. 24 октября 2018
© REUTERS / Cathal McNaughton
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"Во-первых, он помогает формированию в современном мире осознания серьезных ценностей солидарности, сосуществования, антирасизма, особенно у молодого поколения. Во-вторых, это один из немногих проектов, когда беженцы и мигранты уходят со сцены, на которой другие наблюдают драму их жизни, и становятся создателями искусства, вносят вклад в формирование такого сознания", — сказал Вуцис.

Он выразил сожаление, что некоторые правительства европейских стран не осознают, кто несет ответственность за то, что сотни тысяч людей – мигрантов и беженцев, семей с детьми и беспризорных детей — оказались беженцами.

Вуцис отметил, что сейчас драма с беженцами разворачивается и в США – туда двинулись караваны беженцев.

В ходе презентации проекта был показ небольшой фильм "Азин" о маленькой семилетней девочке из семьи курдов – беженцев из Сирии, которая ходила в школу в поселке Мория на острове Лесбос.

Авторы показали, что дети беженцев ничем не отличаются от ровесников, также учат грамматику и математику, рисуют, занимаются физкультурой, музыкой, танцами. Когда семья Азин уехала в Германию, греческие дети написали ей теплое письмо.

Беженцы из Сирии на центральном железнодорожном вокзале в Мюнхене
© РИА Новости / Сергей Строителев
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Преступник или иждивенец. Германии не удается обустроить своих мигрантов
Директор школы в поселке Мория Георгиос Кофопулос рассказал, что в семье Азин еще четверо детей, семья жила в поселке два года, а затем уехала в Германию, и Азин хотела вернуться. В школе всего 10% детей беженцев, для остальных занятия организуют в центрах приема мигрантов.

По словам директора школы, Мория совсем не такое место, как его показывают СМИ, когда виден только негатив."Мория насчитывает 2300 лет истории. Она совсем не такая, как ее показывают", — заметил он.

Бюджет проекта был небольшим — 68 тысяч евро, из них 57 тысяч евро предоставили спонсоры – различные фонды и компании.

Фильмы проекта будут показаны в Италии, Турции, Иордании, Ливане, Мальте, Палестине, а также на греческих островах, принявших большую часть беженцев и мигрантов.

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