США расширили санкционный список нарушителей ограничений в адрес КНДР

ВАШИНГТОН, 25 окт – РИА Новости. США добавили в санкционные списки одного гражданина Сингапура, две сингапурских фирмы и два сингапурских судна в связи с нарушениями ограничений в адрес КНДР, говорится в распространенном в четверг сообщении минфина Соединенных Штатов.

В частности, ведомство обвинило гражданина Сингапура в отмывании денег с использованием американской финансовой системы в интересах КНДР. Этот человек входит в руководство добавленных в списки компаний, которые занимались в том числе контрабандой и другой деятельностью в поддержку властей Северной Кореи, говорится в сообщении. Два упомянутых в документе судна принадлежат одной из компаний.

В декабре 2017 года Совет Безопасности ООН ввел новые международные санкции в отношении Северной Кореи, которые стали самыми жесткими за все время. Резолюция получила номер 2379. В частности, санкции распространяются не только на экспорт и импорт с Северной Кореей, но и требуют от третьих стран отказаться от северокорейской рабочей силы.

США регулярно расширяют свои санкционные списки, добавляя туда тех, кто, по их мнению, нарушает наложенные ООН ограничения.

Ранее США внесли в список санкций по КНДР две российские компании и шесть судов, в том числе "Судоходную компанию Гудзон" и принадлежащее ей судно "Севастополь". Минфин США утверждает, что попавшие в список суда якобы участвовали в поставках в КНДР очищенных нефтепродуктов, которые, предположительно, перекачивались с российских на северокорейские суда в открытом море.

США блокируют любые активы внесенных в списки лиц и компаний, находящиеся в юрисдикции Соединенных Штатов, а также запрещают своим гражданам вести дела с физическими и юридическими лицами из этого списка.