ЮНЕСКО заявила о вопиющей безнаказанности преступлений против журналистов

ПАРИЖ, 25 окт — РИА Новости, Виктория Иванова. Безнаказанность преступлений против журналистов в мире является вопиющей, говорится в сообщении ЮНЕСКО, распространённом международной организацией в преддверии Международного дня прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, который будет отмечаться 2 ноября.

"Безнаказанность в отношении преступлений против журналистов является вопиющей: лишь одно дело из десяти доходит до суда", — написано в коммюнике. Там отмечено, что в 2006-2017 годах в мире были убиты более тысячи журналистов.

Согласно заявлению, "международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов предоставляет возможность оценить результаты усилий, направленных на обеспечение безопасности журналистов во время исполнения ими служебных обязанностей, а также на борьбу с безнаказанностью за преступления, жертвами которых по-прежнему зачастую становятся работники СМИ".

По словам генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле, которые приводятся в заявлении, "борьба с безнаказанностью является неотъемлемой частью усилий по обеспечению свободы выражения мнений, свободы прессы и предоставления доступа к информации".

"Усиление безопасности журналистов, которые рискуют своей жизнью, чтобы донести до нас информацию, – не только наша прямая обязанность, но и вызов демократии", — подчёркивает Азуле.