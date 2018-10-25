В Лондоне французский "человек-паук" забрался на 230-метровый небоскреб

Французский скалолаз Ален Робер, известный по прозвищу Человек-паук, подбирается к вершине небоскреба Heron Tower в деловй части Лондона. 25 октября 2018

Французский скалолаз Ален Робер, известный по прозвищу Человек-паук, подбирается к вершине небоскреба Heron Tower в деловй части Лондона. 25 октября 2018

ЛОНДОН, 25 окт – РИА Новости, Денис Ворошилов. Знаменитый французский "человек-паук" Ален Робер, прославившийся тем, что без страховки и снаряжения залезает на небоскребы в разных странах мира, забрался в четверг на 230-метровое здание Salesforce Tower в лондонском Сити.

О восхождении сообщили в соцсетях работники компаний, размещающихся в соседних зданиях. Многие публиковали фотографии карабкающегося по фасаду небоскреба Робера. В полиции Сити подтвердили факт восхождения и рассказали, что в целях безопасности на время акции пришлось перекрыть движение в квартале, где расположена башня.

"Полиция Сити прибыла на место в 13.37 по местному времени (15.37 мск), установила кордоны вокруг здания и призвала собирающихся зевак отойти как можно дальше от здания и не выходить на проезжую часть", — говорится в Twitter полицейского управления.

В полиции РИА Новости подтвердили, что из-за незапланированного восхождения пришлось перекрыть несколько дорог вокруг Heron Tower.

"Могу подтвердить (факт восхождения). Да, пришлось перекрыть несколько автодорог. На месте присутствовали наряды полиции, людям было рекомендовано избегать этого района… У здания собрались десятки людей", — сказал собеседник агентства.

Восхождение "человек-паук" завершил в 14.14 местного времени (16.14 мск), поприветствовав собравшихся внизу поднятыми руками. По неподтвержденным данным, восхождение стало частью PR-компании одного из производителей крепкого алкоголя.

Восхождениями на высотные постройки по всему миру Робер занимается с 1994 года. За это время он совершил около 130 подъемов на различные объекты, среди которых самое высокое здание в мире — дубайская башня "Бурдж-Халифа".