В Венгрии заявили об ухудшении ситуации вокруг закона о госязыке на Украине

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил об ухудшении ситуации в отношении Украины в связи с принятием Киевом нового закона, регулирующего функционирование государственного языка, сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте правительства Венгрии.
"Ситуация в отношении Украины значительно ухудшилась в свете того факта, что ничего не произошло в отношении поправок к закону "Об образовании" и в виду принятия нового закона о языке, который лишает национальные меньшинства их права использовать их родной язык в культуре, СМИ и государственном управлении, а также образовании", — заявил министр в Брюсселе.
Как говорится в заявлении, министр также информировал генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о том, что петиция о депортации закарпатских венгров продолжала находиться на сайте украинского парламента вечером в среду.
По словам Сийярто, при таких условиях Венгрия не может одобрить проведение заседания Совета НАТО-Украина во время следующей встречи министров иностранных дел. Министр добавил, что Столтенберг поставил под сомнение то, что приверженность Украины НАТО может восприниматься серьезно, если Киев не выполняет простые условия, о которых известно уже год.
Закон об образовании на Украине, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу 28 сентября 2017 года. Он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.