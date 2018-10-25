В американское посольство в Германии прислали подозрительное письмо

БЕРЛИН, 25 окт — РИА Новости. Посольство США в Берлине передало немецким правоохранителям письмо, которое ранее было послано в дипмиссию мужчиной, уже рассылавшим письма с угрозами в адрес посольств и госучреждений в Берлине, однако на этот раз послание не содержит никаких угроз, заявили РИА Новости в городской полиции.

"Мужчина, который отослал это письмо, в прошлом рассылал множество писем и посылок в различные учреждения в Берлине: в суды, в посольства, другие ведомства. По данному факту было открыто дело о нарушении общественного порядка. Также в некоторых письмах содержался белый порошок, однако он не представлял угрозы", — рассказала представитель полиции Берлина.

Она добавила, что содержание переданного сегодня письма "не является правонарушением", там также не было порошка. По словам представителя полиции, дело в отношении мужчины было ранее прекращено в связи с неспособностью нарушителя отвечать перед законом. Она добавила, что письмо будет обработано и приобщено к собранным ранее материалам.

Отвечая на вопрос РИА Новости, имеется ли связь между данным инцидентом и ситуацией с рассылкой посылок с взрывными устройствами ряду политиков в США, представитель полиции Берлина заявила, что в данном деле "нет никакой связи".

Ранее сообщалось, что неизвестный разослал взрывные устройства экс-президенту Бараку Обаме, чете Билла и Хиллари Клинтон, миллиардеру Джорджу Соросу, актеру Роберту Де Ниро и другим оппонентам американского лидера Дональда Трампа. Полиция подтвердила, что устройства были работоспособными, но их отправитель и его мотивы пока не известны. Также сообщалось, что подозрительную посылку, похожую на те, что содержали взрывные устройства, отправили бывшему вице-президенту США Джо Байдену, правоохранители ее отслеживали.