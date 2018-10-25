Суд уточнил, что оставил Надежду Савченко под арестом до 23 декабря

КИЕВ, 25 окт – РИА Новости. Шевченковский районный суд Киева уточнил в четверг, что оставил под арестом депутата Верховной рады Украины Надежду Савченко, подозреваемую в подготовке терактов в Киеве, до 23 декабря.

Ранее помощник депутата Рады Татьяна Проторченко сообщила, что суд продлил содержание под стражей Савченко до 30 декабря. Эту информацию сообщила также на своей странице в Facebook сестра парламентария Вера Савченко.

"Срок содержания под стражей в отношении Савченко Н.В. продлен до 23 декабря", — сообщил суд на своей странице в Facebook.

Ранее суд продлил арест Савченко до 30 октября. Ее защита обжаловала такое решение, однако Апелляционный суд Киева отклонил жалобу. По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы.