В Китае девушка отвергла предложение мужчины, подарившего ей Lamborghini

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Жительница города Чанша в провинции Хунань ответила отказом на предложение руки и сердца от мужчины, подарившего ей Lamborghini, сообщает Daily Mail. Китайская стюардесса лишилась работы из-за предложения выйти замуж

Мужчина пытался сделать девушке предложение в торговом центре и организовал целое представление с воздушными шарами, розами, фейерверками и Lamborghini, которое он преподнес в подарок возлюбленной.

Однако ничего из этого не помогло ему добиться согласия девушки.

"Мне очень жаль, но я не хочу этого. Извини", — ответила она.

Мужчину взбесила подобная реакция.

"Я же купил твой любимый спорткар! У меня есть деньги! Я могу тебе купить их сколько ты захочешь!", — закричал он и схватил девушку за руку.

"И что с того, что у тебя есть деньги?" — ответила она и оттолкнула его.

После этого мужчина принялся громить все, что оказалось под рукой, а букет цветов швырнул в камеру, снимавшую происходящее.