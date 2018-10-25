В МИД прокомментировали визит Болтона в Москву

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В Москве не считают, что визит советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в РФ мог как-то изменить американскую позицию по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Этот курс, эта стратегия (США в отношении договора по РСМД – ред.) реализовывалась длительное время. А что касается того, что она не была изменена в ходе визита Джона Болтона, я не думаю, что он приезжал для того, чтобы ее изменить", — сказала она на брифинге в Москве.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Трамп заявил, что Америка будет наращивать свой ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", а после Вашингтон будет готов остановить этот процесс и даже приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что данное сообщение адресовано, прежде всего, Китаю и России.