Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 25 октября 2018

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 25 октября 2018

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Утечки в американских СМИ о "вмешательстве" России в выборы в США так и не нашли каких-либо подтверждений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это не находило и не находит никакого подтверждения", — сказала она на брифинге в Москве.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.