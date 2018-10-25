Европарламент одобрил резолюцию по Азову, грозящую санкциями России

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Европарламент одобрил резолюцию, призывающую власти ЕС предусмотреть возможность усиления санкций против России в случае обострения ситуации в Азовском море.
Также Евросоюзу предлагается подумать над созданием должности "спецпосланника по Крыму и Донбассу".
Удивительная резолюция
"Они заинтересовались Азовским морем, как это неудивительно. Азовское море — это разлив устья реки Дон", — отметил он.
По его словам, это все равно, как если бы Москва начала интересоваться ситуацией в Женевском озере, потому что оно между Францией и Швейцарией.
Надо договариваться
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин признал, что Киев не может игнорировать Москву, поскольку есть ряд вопросов, которые страны должны обсуждать и договариваться.
"Россия — это реальность, которая рядом с нами", — сказал Климкин, добавив, что Москва и Киев, по его мнению, не смогут вернуться к нормальным отношениям.
Он отметил, что для решения проблемы Азовского моря Киеву нужно объединить несколько компонентов.
"Только дипломатическим — нет (нельзя решить проблему — ред.). Это вопрос, который мы можем решить только объедения силу <…> вдоль побережья и правильную патрульную службу, международный компонент, юридический компонент", — сказал студентам министр.
Обстановка в Азовском море
Москва сочла действия Киева "морским терроризмом" и ответила усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники обвинили российские власти в "жесткой политике задержания и осмотра судов".
Крымское погрануправление ФСБ заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев, а в украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра. Позже Киев заявил о намерении усилить военное присутствие в Азовском море и создать в регионе военно-морскую базу.