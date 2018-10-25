Европарламент одобрил резолюцию по Азову, грозящую санкциями России

Члены Европейского парламента участвуют в голосовании в Европейском парламенте в Страсбурге, Франция. 24 октября 2018

Члены Европейского парламента участвуют в голосовании в Европейском парламенте в Страсбурге, Франция. 24 октября 2018

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Европарламент одобрил резолюцию, призывающую власти ЕС предусмотреть возможность усиления санкций против России в случае обострения ситуации в Азовском море.

Также Евросоюзу предлагается подумать над созданием должности "спецпосланника по Крыму и Донбассу".

Удивительная резолюция

Резолюцию еще до ее принятия прокомментировал постоянный представитель Крыма при президенте Георгий Мурадов.

"Они заинтересовались Азовским морем, как это неудивительно. Азовское море — это разлив устья реки Дон", — отметил он.

По его словам, это все равно, как если бы Москва начала интересоваться ситуацией в Женевском озере, потому что оно между Францией и Швейцарией.

Надо договариваться

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин признал, что Киев не может игнорировать Москву, поскольку есть ряд вопросов, которые страны должны обсуждать и договариваться.

Как подчеркнул глава украинского МИД, в этот перечень входит обмен пленными в Донбассе и вопросы использования Азовского моря.

"Россия — это реальность, которая рядом с нами", — сказал Климкин, добавив, что Москва и Киев, по его мнению, не смогут вернуться к нормальным отношениям.

Он отметил, что для решения проблемы Азовского моря Киеву нужно объединить несколько компонентов.

"Только дипломатическим — нет (нельзя решить проблему — ред.). Это вопрос, который мы можем решить только объедения силу <…> вдоль побережья и правильную патрульную службу, международный компонент, юридический компонент", — сказал студентам министр.

Обстановка в Азовском море

Ситуация с судоходством в Азовском море обострилась в начале года. В марте Украина задержала траулер "Норд" с десятью россиянами на борту. Капитану грозит до пяти лет лишения свободы за незаконное посещение Крыма "с целью причинения вреда государственным интересам". Сейчас Киев хочет продать судно на аукционе. В августе в порту Херсона задержали танкер "Механик Погодин".

Москва сочла действия Киева "морским терроризмом" и ответила усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники обвинили российские власти в "жесткой политике задержания и осмотра судов".

Крымское погрануправление ФСБ заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев, а в украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра. Позже Киев заявил о намерении усилить военное присутствие в Азовском море и создать в регионе военно-морскую базу.