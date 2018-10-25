Россия рассчитывает на тщательное расследование убийства Хашукджи

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Москва рассчитывает, что по делу убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи будет проведено тщательное беспристрастное расследование, а также приветствует работу, начатую Анкарой и Эр-Риядом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Мы исходим из того, что должно быть проведено расследование. Мы исходим также из того, что политические заявления должны уступить место объективному, всестороннему, беспристрастному расследованию. Когда оно будет завершено в соответствии со всеми процедурами, в правовом русле, тогда будут сделаны соответствующие оценки и политические заявления. Сейчас самое главное — беспристрастное расследование", — сказала Захарова на брифинге.

Она также отметила, что Москва приветствовали работу, которая была начата Турцией и Саудовской Аравией, в этом направлении.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек, которые допрашиваются, саудовские власти подчеркивают, что стремятся установить правду и привлечь к ответственности всех виновных.