Суд продлил арест Надежды Савченко до 30 декабря

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости. Шевченковский районный суд Киева продлил на два месяца до 30 декабря арест депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко, подозреваемой в подготовке терактов в Киеве, сообщила в четверг помощник депутата Татьяна Проторченко.

Ранее суд продлил арест Савченко до 30 октября. Ее защита обжаловала такое решение, однако Апелляционный суд Киева отклонил жалобу. По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы.

"Оставили под арестом еще на два месяца", — цитирует Проторченко агентство УНН. Таким образом, суд продлил Савченко арест до 30 декабря.

Прокурор на заседании суда сообщил, что Савченко и ее адвокаты продолжают знакомится с материалами дела и вещественными доказательствами. В связи с этим он просил суд продлить арест депутата Рады до окончания досудебного расследования на 60 суток. Согласно украинскому законодательству, после того как подозреваемая и ее адвокаты изучат материалы расследования, дело передается в суд для рассмотрения по сути.

Адвокаты Савченко передали суду заявления сторонников Савченко, которые изъявили желание взять ее под личное поручительство. Защита также настаивала на том, что домашнего ареста для депутата Рады будет достаточно, чтобы она выполняла положенные на нее судом обязанности.