Вопрос с Азовским морем нельзя решить только дипломатией, заявил Климкин

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что проблему в Азовском море нельзя решить только дипломатическим путем, необходимо объединить международный и "юридический компонент".

"Только дипломатическим — нет (нельзя решить проблему. — Прим. ред.). Это вопрос, который мы можем решить только объединяя силу <…> вдоль побережья и правильную патрульную службу, международный компонент, юридический компонент", — сказал Климкин на встрече со студентами в четверг. По его словам, Украина когда-то допустила ошибку, признав Азовское море внутренним.

В начале года обострилась ситуация с судоходством в Азовском море. В марте Украина задержала российский траулер "Норд", выдвинув против его капитана обвинение в незаконном посещении Крыма "с целью причинения вреда государственным интересам". В августе в херсонском порту задержали танкер "Механик Погодин".

Москва сочла действия Киева "морским терроризмом" и ответила усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники обвинили российские власти в "жесткой политике задержания и осмотра судов". Крымское погрануправление ФСБ заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев.

В украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра. Позже Киев сообщил о намерении усилить военное присутствие в Азовском море и создать в регионе военно-морскую базу.