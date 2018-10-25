Захарова предупредила Осло о последствиях действий в отношении Бочкарева

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Норвегия после месяца ареста сотрудника аппарата Совета Федерации Михаила Бочкарева не только не извинилась за свои действия, но и заявила о продолжении расследования его дела, это идет вразрез с интересами развития российско-норвежских отношений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Полицейская служба безопасности заявила о "продолжении расследования" этого так называемого "дела". Иначе как провокацией и недружественным шагом норвежских властей эти действия мы назвать не можем. С самого начала мы указывали на абсолютно фальшивый характер выдвигавшихся обвинений. До сих пор официальных обвинений от норвежской стороны, в том числе от спровоцировавшего инцидент парламента страны так и не последовало. Безусловно, такого рода действия идут вразрез с интересами развития российско-норвежских отношений, и неизбежно повлекут за собой негативные последствия, в том числе для контактов по парламентской линии", — заявила Захарова на брифинге.

Сотрудник аппарата Совета Федерации Михаил Бочкарев был задержан в аэропорту Осло 21 сентября по подозрению в незаконном сборе информации. В пятницу 19 октября полиция безопасности Норвегии PST отозвала апелляцию на его арест, он улетел в Москву.

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев сообщил РИА Новости, что российские сенаторы решили воздержаться от предстоящих визитов в Норвегию в рамках межпарламентского сотрудничества в связи с недружественными действиями Осло. В соответствии с планом поездок членов Совета Федерации на ноябрь было запланировано участие сенатора Игоря Фомина в заседании Постоянного комитета парламентской конференции Балтийского моря, которое проходит 11-14 ноября в городе Тронхейм (Норвегия).