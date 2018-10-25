По делу Хашукджи допросили около 40 сотрудников саудовского генконсульства

АНКАРА, 25 окт — РИА Новости. Турецкая прокуратура опросила 38 сотрудников генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле в рамках расследования убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи, говорится в сообщении стамбульской прокуратуры.

"По делу Хашукджи вызваны в прокуратуру и допрошены в качестве свидетелей 38 сотрудников саудовского генконсульства, еще пять человек на допрос не явились", — говорится в сообщении.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек, которые допрашиваются, саудовские власти подчеркивают, что стремятся установить правду и привлечь к ответственности всех виновных.