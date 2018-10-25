В Австрии назвали условие для снятия санкций с России

ВЕНА, 25 окт — РИА Новости. Австрия в роли председателя в Совете ЕС не поднимает вопрос отмены антироссийских санкций, поскольку не наблюдает существенного прогресса в выполнении минских договорённостей по Украине, заявила в четверг глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

Австрия, председательствующая в Совете ЕС с 1 июля до 31 декабря, в программе на этот период намечала укрепление диалога между Брюсселем и Москвой, тема санкций отдельным пунктом не фигурировала.

Кнайсль отметила, что Австрия в рамках ЕС работает над улучшением диалога между Брюсселем и Москвой, на двустороннем уровне продолжается работа над форумом "Сочинский диалог", а в вопросе антироссийских санкций Австрия выступает за гибкость при условии соответствующего прогресса в выполнении минских договорённостей.

"Санкции были введены в июле 2014 года и с тех пор продлеваются каждые шесть месяцев. К сожалению, сегодня мы не видим значительного прогресса в выполнении минских соглашений, чтобы в рамках ЕС работать над отменой санкций", — сказала Кнайсль, выступая на заседании Национального совета Австрии.

Она отметила, что австрийские предприятия серьезно пострадали от санкционного режима. По ее словам, экспорт сократился на треть из-за антироссийских санкций и ответных мер Москвы.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.