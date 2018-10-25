Бельгия объявила о перевооружении ВВС истребителями F-35

БРЮССЕЛЬ, 25 окт — РИА Новости, Александр Шишло. Правительство Бельгии приняло решение закупить у США для перевооружения ВВС королевства истребители пятого поколения F-35 Lightning II, способные нести ядерное оружие, объявил в четверг парламентариям премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.

Ранее местные СМИ уже сообщали, что такое решение принято, но официально оно обнародовано в четверг.

Американский концерн Lockheed Martin (производитель F-35 Lightning II) и британский BAE Systems (истребитель Eurofighter Typhoon) в феврале 2018 года стали единственными участниками тендера на переоснащение ВВС Бельгии 34 истребителями-бомбардировщиками нового поколения. Речь идет о замене парка 54 истребителей F-16, находящихся на вооружении ВВС Бельгии с начала 1980-х годов.

По информации минобороны Бельгии, стоимость одного F-35 достигает 76,3 миллиона евро, включая оснащение вооружением и подготовку пилотов. Таким образом, общий счет для бельгийского бюджета составит 2,594 миллиарда евро против 3,6 миллиарда заложенных. В результате Бельгия заплатит за американские истребители меньше, чем Нидерланды и Италия, отмечают в минобороны.

Согласно же данным местных СМИ, на закупку и обслуживание новых истребителей-бомбардировщиков правительство Бельгии планирует выделить в общей сложности 15 миллиардов евро.

По мнению первого заместителя бургомистра бельгийской коммуны Оттиньи-Лувен-ля-Нев, экономиста Седрика дю Монсо, решение правительства Бельгии закупить у США истребители F-35 Lightning II неблагоприятно как для экономики самой Бельгии, так и Евросоюза в целом.

При этом дю Монсо отмечал, что решение властей Бельгии продемонстрирует "готовность консолидировать наш выбор в поддержку единой валюты и промышленной политики, благоприятной для занятости и инноваций".

В сентябре 2017 года об отказе продолжать участие в конкурсе на поставку новых боевых самолетов объявили американский авиастроительный гигант Boeing (производитель истребителя-бомбардировщика Super Hornet F/A-18) и шведский Saab (JAS-39 E Gripen). Франция также вышла из тендера, предложив Брюсселю истребитель Rafale F3R концерна Dassault в обмен на "углубленное и структурное партнерство" в реализации Францией и Германией совместного плана создания к 2040 году боевых самолетов нового поколения в контексте развития европейской обороны.

Планируется, что первый F-16 ВВС Бельгии будет списан в 2023 году, а к 2028 году все самолеты этой модификации будут выведены из эксплуатации. Подписание контракта на поставку ожидается не позднее начала 2019 года.