Греция призвала Турцию соблюдать международное право

АФИНЫ, 25 окт — РИА Новости. Афины заявили, что при определении границы своей исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Греция не намерена принимать во внимание теории Турции, которая является нарушителем международного права.

Министр обороны Турции Хулуси Акар в четверг, отвечая на вопрос о новых американских базах в Греции, заявил, что Афины должны соблюдать договоренности о демилитаризации островов, уважать международное право и договоры, не делать провокаций. Ранее Акар дал понять, что Анкара примет необходимые меры, если Греция нарушит ее права в Эгейском море в связи с планами расширить территориальные воды до 12 миль. Он также предупредил, что Турция не потерпит впредь угроз турецким судам в Восточном Средиземноморье, работающим на турецком шельфе.

"Демаркация ИЭЗ Греции в целом будет определяться на основе международного права и, конечно, без учета необоснованных и произвольных теорий, которые приняты нарушителем международного права Турцией", — отметил МИД Греции в связи с высказываниями турецкого министра обороны.

"Что касается вопросов демилитаризации, то известные позиции Греции вытекают исключительно из международного права и Устава ООН, и в них нет никаких сомнений", — говорится в заявлении, поступившем в РИА Новости.

Подчеркивается, что Греция не собирается втягиваться в агрессивную риторику. "Мы призываем соседнюю Турцию вести себя с должной серьезностью и приверженностью принципам международного права и Уставу ООН", — говорится в заявлении.