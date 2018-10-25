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Вице-премьер Черногории потребовал добавить полумесяц на герб страны

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© РИА Новости / Варвара ГертьеПерейти в фотобанкЧерногория. Архивное фотоЧерногория. Архивное фото
© РИА Новости / Варвара Гертье
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БЕЛГРАД, 25 окт – РИА Новости. Вице-премьер Черногории и лидер входящей в правящую коалицию Бошняцкой (славянско-мусульманской) партии (БП) Рафет Хусович потребовал добавить исламский полумесяц на государственный герб страны.

Черногория. Архивное фото
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Вопрос о госсимволах Черногории имеет политическое значение. Алый флаг с гербом, на котором изображен двуглавый орел в короне с крестом, со скипетром и державой в когтях и львом на щите, связаны с правившей страной веками династией Петрович-Негош. Возглавлявшие Черногорию митрополиты и князья лично участвовали в постоянной вооруженной борьбе с Османской империей, в которой гибло и принявшее ислам славянское население.

Бошняцкая партия на выборах 2016 года получила 2 из 81 мандата в скупщине (парламенте) страны. С этими двумя мандатами бошняки помогли сформировать парламентское большинство Демократической партии социалистов премьера Мило Джукановича и создать правящую коалицию, за что получили портфели министров транспорта и соцзащиты для членов своей партии и кресло вице-премьера для лидера движения.

Почетный караул на церемонии вступления Черногории в НАТО в Подгорице. 7 июня 2017. Архивное фото
© AFP 2018 / Savo Prelevic
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"Считаю, что полностью оправдано и законно требование БП об изменении госсимволов. Данная инициатива – выражение поддержки наших избирателей, и мы адресуем ее не политическим партиям, а современной и гражданской Черногории", — цитирует заявление вице-премьера Хусовича в парламенте Радио и телевидение Черногории.

"В конституции не упоминаются религиозные символы, которые мы имеем на нынешнем гербе. Считаем, что добавлением полумесяца – символа ислама, мы подаем четкий сигнал, что созрели как общество и что сегодняшняя Черногория – подлинное олицетворение европейских ценностей", — отметил лидер Бошняцкой партии.

Хусович добавил, что данное требование не является "политическим капризом или сделкой" и находилось в платформе партии "в 2012 и в 2016 годах, когда наши мандаты решали судьбу правительства".

Ночные волки. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Накануне Бошняцко-американская национальная ассоциация BANA, которая представляет диаспору бошняков в США, выступила с требованием к властям Черногории заменить традиционный "кроваво-красный" цвет флага на синий и убрать с герба "птицу-хищника с крестами и когтями, которые символизируют нападение и плен".

Нынешние власти республики во главе с президентом Мило Джукановичем выступают за многонациональное и многоконфессиональное светское государство и находятся в острых разногласиях с Сербской православной церковью и лично митрополитом Черногорско-Приморским Амфилохием, отрицая сербско-православный элемент национальной идеологии.

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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Tut Swarnoy
Дайте ему в руки этот полумесяц только с ручкой!
16:04
25.10.2018
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Владимир Атаманов
Хочет вступить в Исламское государство? Или чтоб Черногория стала Исламским государством?
16:11
25.10.2018
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