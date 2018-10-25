ЖЕНЕВА, 25 окт — РИА Новости, Елизавета Исакова. Каталония рассчитывает на советы РФ о будущем своей независимости, но пока встреч с российскими властями не планируется, заявил РИА Новости бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон.

"Конечно, все советы будут нам полезны. Как только Каталония потребует от международного сообщества признания, мнение России будет очень важным в мире, где она играет важную роль. Потому что мы европейцы. И для нас мнение России очень важно. Не только для нас, каталонцев, но для всей Европы", — сказал он.

По его словам, у него пока нет в планах какой-либо встречи с представителями российских властей, однако не исключил ее в будущем.

"Нет. Но если будет случай, мы обязательно встретимся. Сейчас у меня нет планов, но посмотрим, что будет завтра", — отметил он.

Первого октября исполнился год с момента проведения незаконного референдума в Каталонии. В нем приняли участие 43% населения, 90% которых проголосовали за отделение автономного сообщества от Испании. Правительство Испании и Конституционный суд признали голосование незаконным.

Основываясь на результатах этого голосования, каталонский парламент 27 октября провозгласил независимость. На следующий день правительство страны с согласия Сената ввело прямое правление в автономном сообществе, отстранив от власти женералитет и распустив парламент. В отношении бывшего каталонского руководства, лидеров сепаратистских общественных организаций, экс-руководителей каталонских правоохранительных органов и бывшего руководства парламента возбуждены уголовные дела по обвинениям в организации восстания, мятежа и растрате госсредств.