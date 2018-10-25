Вице-премьер Польши попала в ДТП

ВАРШАВА, 25 окт – РИА Новости. Вице-премьер Польши Беата Шидло попала в ДТП, по данным полиции, она не пострадала, сообщает радиостанция RMF FM.

"В Силезском воеводстве произошло столкновение автомобилей, в одном из которых находилась Беата Шило", — говорится в сообщении.

По данным радиостанции, один из автомобилей правительственной колонны остановился перед пешеходным переходом. Водитель следовавшей за ним машины не успел затормозить и врезался в него. Водителю третьего автомобиля удалось вовремя остановить транспортное средство.

В какой из машин находилась Шидло, не уточняется, по данным полиции, она не пострадала.

Аварии с участием автомобилей представителей власти в Польше происходят регулярно. По данным портала Gazeta.pl, в первой половине текущего года транспортные средства Государственной службы охраны Польши, обеспечивающей безопасность первых лиц страны, участвовали в 14 ДТП.

Шидло, ранее занимавшая пост премьер-министра, попала в серьезное ДТП 10 февраля 2017 года, ее госпитализировали, по официальным данным, с ушибами и ссадинами. В аварии также пострадали водитель автомобиля из кортежа и сотрудник бюро охраны правительства. Спустя неделю Шидло была выписана из больницы.